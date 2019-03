POZZUOLI – Si prevede una carovana di oltre 200 tifosi quella che seguirà la Puteolana nella delicata trasferta di Mondragone in programma per sabato 24 marzo allo stadio “Salvatore Conte”, nel casertano. Inoltre per la partita la società ha messo a disposizione un pullman di 25 posti per l’Associazione “Club Cuore Granata”, “Vecchia Guardia” e “Fedelissimi”, al fine di supportare al meglio la squadra e i tifosi nella penultima gara di stagione. Il pullman partirà alle ore 13.15 da Pozzuoli, Viale Imperatore.