POZZUOLI– Nel girone B di Promozione, il Rione Terra, dopo una partenza con il freno a mano tirato, è ancora alla ricerca del primo acuto in campionato. Dopo aver sfidato due tra le compagini più attrezzate del torneo (Sant’Antonio Abate e Vico Equense) e aver colto un buon pareggio con l’ambizioso Quartograd, gli uomini di mister Parisio scendono in campo questo weekend contro il San Pietro con l’obiettivo di trovare la prima vittoria in campionato.

POLVERI BAGNATE– In attacco il collettivo gialloblu, che bene ha fatto in coppa Italia dove è impegnato nel secondo turno con il Procida dopo le 5 reti rifilate al Neapolis nel doppio confronto, è invece ancora a secco in campionato. La rinnovata coppia formata da Sica, ex di giornata, e dal “lupo” Nasti, è alla ricerca del primo gol. Il San Pietro è avvisato. Al “Domenico Conte” si gioca domani, fischio d’inizio alle 15:30.