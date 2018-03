POZZUOLI – L’avevamo presentata come una gara insidiosa quella per la Puteolana 1902. In effetti così è stato. Tanta sofferenza per i diavoli rossi ma i 3 punti sono stati raggiunti.

Vittoria di misura firmata dalla rete di capitan Carotenuto al minuto 18. Certamente la Puteolana 1902 non ha espresso un bel calcio, i granata spesso senza idee in campo cercavano ripetutamente gli esterni d’attacco senza successo, meriti anche della Mariglianese che si è difesa alla grande ed esce sconfitta con l’onore delle armi.

PRIMO TEMPO – I ritmi della prima frazione di gioco sono compassati, le squadre appaiono timide, c’è bisogno di un episodio per sbloccare il risultato, ed infatti al minuto 18 un lancio di Napolitano deviato da Del Franco arriva sui piedi di Carotenuto che con una conclusione in bello stile fulmina il portiere e sigla il vantaggio granata. La Mariglianese non resta a guardare, e non avendo più nulla da perdere si riversa in attacco cercando il pareggio, solo un grande Fernandez evita l’1 a 1 neutralizzando una conclusione di Allegretta. Il primo tempo termina con un episodio dubbio: Carotenuto viene atterrato in area ma l’arbitro punisce l’attaccante con un giallo per simulazione, stupore sugli spalti che accompagna la chiusura della prima frazione. SECONDO TEMPO – La ripresa comincia malissimo per i padroni di casa: Amoroso tira verso la porta e colpisce il braccio di Napolitano, doppio giallo per il metronomo granata e calcio di rigore per la Mariglianese. Sul dischetto si presenta Raspaolo che incredibilmente calcia sulla traversa. Puteolana in 10 uomini ma ancora in vantaggio. Da qui in poi i ragazzi di Sarnataro si chiudono nella propria metà campo cercando di mantenere il risultato e subendo l’offensiva della Mariglianese che ci prova senza però riuscire a concretizzare le occasioni. La Puteolana prova a ripartire in contropiede quando può e nel finale reclama anche un calcio di rigore negato dal direttore di gara. Dopo 7 minuti di recupero e tantissima sofferenza la Puteolana 1902 può esultare, un altro passo per i play off è stato fatto, complimenti alla Mariglianese che ha lottato fino alla fine. Adesso però i play off non passano solo per i risultati della Puteolana, anche se bisogna sperare che il Casoria accorci la soglia dei 10 punti sull’Afragolese. Un girone A difficilissimo che continua a regalare emozioni giornata dopo giornata.

TABELLINO

PUTEOLANA 1902: Fernandez, Parisi, Novelli, Gatta, Ferraro (86′ Canzano), Signore, Napolitano, Inserra, Palumbo (74′ Pastore), Carotenuto (90′ Conte), Guadagnuolo (53′ Loiacono). A disp. Riccio, Varone, Sarr. All. Sarnataro

MARIGLIANESE: Sollo, Piccolo (68′ Vesce), Pezzella (88′ Falco), Ingenito (81′ Esposito), Esposito, Del Franco, Allegretta (78′ Casillo), Amoroso, Russo, Raspaolo, Marullo (57′ Silvani). A disp. Cerciello, De Stefano. All. Monda

ARBITRO: Esposito di Ercolano

ASSISTENTI: Scuotto di Nocera e Barbaria di Nocera

MARCATORI: 18′ Carotenuto