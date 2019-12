POZZUOLI – Per la Puteolana 1902 fuori Rinaldi dentro De Rosa, poco dopo esce di scena Davide Di Micco per lasciar spazio sulla linea offensiva al neo acquisto Massimo Ignazio Conte. Sono queste, ruolo per ruolo, finora le sostituzioni dettate dal mercato dicembrino in virtù di quello che si annuncia come un acceso finale di stagione con diverse squadre in lizza per la vittoria del campionato. Dunque dopo aver ufficializzato l’arrivo di Rosario De Rosa, alla corte di Ciaramella approda Massimo Ignazio Conte dopo una prima parte di stagione trascorsa tra le fila del Pomigliano. Per il forte esterno offensivo classe 91’ si tratta di un gradito ritorno in maglia granata; un giocatore di assoluto livello, un lusso per la categoria di eccellenza, potenzialmente in grado di dare quel quid per provare a conquistare la serie D; la promozione che la piazza di Pozzuoli agogna da anni. Un’operazione condotta dal Ds Massimo Cavaliere, per la quale si attende soltanto l’ufficialità ma salvo sorprese, il giocatore dovrebbe essere a disposizione della squadra già per la partita domenicale casalinga contro il Mondragone.