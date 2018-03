POZZUOLI – Ultime 5 gare per il girone A di Eccellenza: la Puteolana 1902 insegue il terzo posto, distante solo 2 punti, domenica 18 marzo sarà impegnata nella trasferta contro il Barano, alle ore 11. Il Monte di Procida Calcio crede nel sogno play off e domani 17 marzo, alle ore 15, allo stadio “Vezzuto Marasco”, attende la Sessana, in piena zona play out.

PROMOZIONE- Nel girone B di Promozione, la Puteolana 1909 giocherà domenica 18 marzo, in trasferta contro il San Giuseppe. Il Rione Terra sabato 17 marzo ospiterà il fanalino di cosa Mondo Sport, e il Quartograd, domenica 18 marzo, tra le mura amiche dello stadio “Gainrusso”, attende l’Oratorio Don Guanella Scampia.