NAPOLI– Dopo quasi due mesi, torna a fare punti in trasferta il Rione Terra, reduce dalla vittoria interna con il Mondo Sport Casamicciola, impegnato ieri sul campo del Ponticelli per la 27esima giornata del girone B di Promozione. È terminato, infatti, con il punteggio di 1-1 il match tra la squadra flegrea allenata da mister De Girolamo e la compagine napoletana al termine di 90′ intensi ed equilibrati.

IL MATCH– All’Ascarelli tutto accade nella prima frazione di gioco. Padroni di casa in vantaggio al 18′ con Tufo ma il Rione Terra mentalmente rimane in partita e trova poco prima del rientro negli spogliatoi il gol del pareggio: marcatore per i gialloblù Antonio Pignetti, che bissa così la positiva prestazione della scorsa uscita di campionato regalandosi la prima rete (questa volta tutta sua) in maglia Rione Terra. Nella ripresa tante occasioni da una parte e dall’altra con i padroni di casa alla ricerca di punti playoff, ma i flegrei, compatti e determinati fino al triplice fischio, riescono a portare a casa meritatamente un punto che muove la classifica e aumenta il morale alla vigilia della sosta pasquale.

TABELLINO

PONTICELLI – RIONE TERRA 1-1

PONTICELLI:Esposito (Guadagnuolo 2000), Incarnato, De Martino 99, Rea 98 (Mignogna), Tufo, Guida, Cinque (Pulcrano), Marotta, Di Costanzo 2000 (De Gennaro 98), Napolitano, Colesanti. A disposizione: Merlino 2000, Amato 99, Postiglione 98. Allenatore: Esposito

RIONE TERRA: Del Giudice Gi. , Cioce 98 , Velardo 99 (Di Roberto) , Pignetti 99 , D’ Oriano ,De Luca , Lanuto , Riccio , Imparato , Del Giudice Ge. (Sacco 99), Colandrea 2000 (Cacciapuoti 2000). A disposizione: Onofrio 2000, Reale 99, Palumbo 2000, Pinto 2000. Allenatore: De Girolamo

ARBITRO: Nappo (Ercolano)

ASSISTENTI: De Marco e De Matteo (Napoli)

MARCATORI: 18’ Tufo (P) 40’ Pignetti (R)

AMMONITI: Velardo (R)