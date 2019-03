POZZUOLI– Nel girone B di Promozione vittoria di fondamentale importanza per il il Rione Terra che in un rocambolesco finale batte il Neapolis per 5-3 riuscendo così a trovare 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Per i flegrei allenati da mister Francesco Chietti c’è ora la possibilità di tirarsi fuori dalla zona playout: mercoledì c’è infatti anche da recuperare il match con il Ponticelli.

LA CRONACA– Messe da parte le polemiche, e soprattutto la rabbia per l’esito della partita di andata, (vinta dai puteolani sul campo ma persa dopo i provvedimenti della giustizia sportiva ndr) i flegrei approcciano bene alla gara e passano subito in vantaggio con Manna. All’iniziale schiaffo subito, gli ospiti però reagiscono alla grande ed al Billy di Pianura cambiano gli scenari. Il Neapolis impatta con Siciliano ed fine primo tempo è 1-1. Nella ripresa succede di tutto. Gli ospiti prima la ribaltano, ancora con Siciliano, poi vanno addirittura sull’1-3 con Esposito. Finale thrilling ma questa volta favore dei puteolani: il Rione Terra di rabbia non ci sta e si ribella al destino. Majella accorcia le distanze, Sica pareggia e Manna al 90′ fa esplodere i suoi siglando il contro sorpasso. Nel recupero poi è Sica a segnare il definitivo 5-3.

RIONE TERRA – NEAPOLIS 5-3

Rione Terra: Rippa, Mazzone, Del Giudice, Loiacono, De Luca, Terracciano, Caccavale, Manna, Sica, De Simone, Majella. A disp. Sepe, D’Oriano, Cacciapuoti, Sinagra, Scotti, Portanova, Criscuolo, Fuscone, Nugnes. All. Chietti

Neapolis: Giordano, Guerra, Pollice, Germoglio, Cerqua, De Robbio, Polverino, Esposito, Giorgio, Siciliano, Napolitano. A disp. Franzese, Penza, Zingone S. , Ferrante, Andreozzi, Riccio, Scuotto, Zingone F. All. Peluso

Arbitro: Rotondo

Reti: 5’pt Manna, 32’pt Siciliano, 15’st Siciliano, 35’st Esposito, 41’st Majella, 43’st Sica, 45’st Manna, 49’st Sica