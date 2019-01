POZZUOLI – Ore calde in casa granata, con la società che è a lavoro per rinforzare la rosa e raggiungere così l’obiettivo della salvezza. La dirigenza ha infatti portato a segno, negli ultimi giorni, ben tre colpi di grande spessore in questa sessione invernale di calciomercato.

MERCATO – Andiamo a conoscere meglio i nuovi acquisti granata. Il primo acquisto è Giuseppe Masucci, giovane classe ’92, che l’anno scorso abbiamo visto impegnato nel massimo campionato di Malta. Insieme a lui sono stati acquistati altre due giovani promesse: il senegalese classe 99 Yakhya Fall e il trequartista classe 2001 Nicola Del Prete cresciuto nel settore giovanile della Roma. Contestualmente era arrivata anche una grande sorpresa, poi sfumata: l’acquisto del talento Roberto Merino Ramirez meglio noto come “Mago Merino” o “Maradona delle Ande” per la sua grande tecnica. L’arrivo di Merino è saltato per problemi di tesseramento nonostante l’annuncio da parte della società.