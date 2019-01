NAPOLI– Vince 5-0 il Rione Terra sul campo del San Pietro riscattando come meglio non poteva l’immeritata sconfitta casalinga con il Vico Equense nell’ultimo turno.Grande prestazione da parte degli uomini di mister Chietti padroni del campo per tutti e novanta minuti. Per i puteolani, in definitiva, un’iniezione di fiducia alla vigilia dell’importate scontro diretto della settimana prossima con la Maued Sport.

LA CRONACA– Il Rione Terra mette subito la partita sui binari giusti. Al 5′ bomber Majella, si rivelerà un rebus per la debole difesa dei padroni di casa, trova la via della rete ed è subito 0-1. Sul finire del primo tempo, c’è lo 0-2 dei flegrei: capitan Terracciano firma il suo primo gol in maglia Rione Terra e i primi 45′ si chiudono sul doppio vantaggio. Flegrei padroni del campo anche nella ripresa: al 5′ Majella punisce nuovamente il San Pietro ed è 0-3. Gara praticamente chiusa ma c’è spazio per altre marcature. Il tap-in di De Simone, primo gol anche per lui con i puteolani, vale lo 0-4 poi nel finale è di Caccavale la rete che fissa il punteggio sul 0 a 5.

TABELLINO

SAN PIETRO– Fortunato, Mastantuoni, Montescuro, Di Domenico, Lanzillo, Bruno, Sarnataro, Tramontano, Galderisi, Sanseverino, De Luca. A disp. Tutino, Perna, Falco, Sorrentino, Carlino, Severino, Iaiunese, Buonocore. All. Crispino

RIONE TERRA– Rippa, Mazzone, Del Giudice, Velotti, Iervolino, Terracciano, De Simone, Loiacono, Sica, Manna, Majella. A disp. Marchese, De Luca, Nugnes, Caccavale, Nasti, Rea, Del Gaudio, Lanuto, Cacciapuoti. All. Chietti

Reti: 5’pt e 5’st Majella, 44’pt Terracciano, 20’st De Simone, 47’st Caccavale

Arbitro: Ambrosino di Nola (Proietti – Cerullo)

Note: Ammoniti: Nugnes (RT)