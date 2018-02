POZZUOLI – Sabato 3 marzo 24° giornata di scena per il campionato di Promozione: nel girone B per il Rione Terra, la prossima avversaria sarà la Real Poggiomarino, terza forza del campionato. Dopo un trend poco favorevole, gli uomini del tecnico De Girolamo, nella scorsa giornata di campionato, sono ritornati alla vittoria in trasferta contro il la Neapolis, conquistando tre punti importanti in chiave classifica e morale.

Adesso massima concentrazione per la gara di sabato che si disputerà allo Stadio “Domenico Conte” di Arco Felice, alle ore 15, dove i puteolani saranno chiamati a fare risultato per dare continuità alla vittoria della scorsa settimana.