POZZUOLI – Il Rione Terra deve assolutamente dimenticare la brutta sconfitta casalinga maturata contro il San Giuseppe: un cocente 1-3, che ha condannato i ragazzi del tecnico De Girolamo. C’è da dire che il San Giuseppe è la terza forza del campionato, che è riuscita a portare quella qualità maggiore per riuscire a conquistare i tre punti in palio al “Conte”. Ma adesso la concentrazione massima dei puteolani è rivolta alla 20° giornata di campionato, quando i flegrei affronteranno, in trasferta, il neo promosso Vico Equense, che ben sta figurando in questa stagione. La trasferta di sabato 3 febbraio non sarà una gara semplice: di fatti i padroni di casa vantano 31 punti in classifica e sono attualmente al 6° posto. Ma i ragazzi di De Girolamo seguono il Vico Equense, a quota 28 punti, con il 7° posto in classifica. Una gara che di certo Riccio e compagni affronteranno a visto aperto, per cercare di portare i 3 punti a casa, fondamentali per agganciare lo stesso Vico Equense e sperare nella zona play off.