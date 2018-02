MONTE DI PROCIDA. Il Monte di Procida vince all’inglese in casa contro il Barano, per 2-0, in quella che era una fondamentale sfida salvezza. Una gara a senso unico, nella quale tutti gli uomini di Mazziotti hanno dato cuore e gambe verso l’obiettivo della vittoria finale del match. Quindi grande plauso a tutti i gialloblù con hanno investito tanta determinazione e tenacia.

LA GIORNATA DEL CUORE – Al “Vezzuto Marasco” oggi 10 febbraio è stata festeggiata, inoltre, la “Giornata del Cuore” : una giornata di sport ed aggregazione , alla quale hanno partecipato i tutti i bambini della scuola calcio gialloblù, che aderiscono al progetto “Calciando con il Cuore”, sponsorizzato dalla Traiconet, con la collaborazione gratuita dell’A.S.D. Monte di Procida Calcio, che permette, da tre anni a questa parte, a 100 e passa bambini, di frequentare la scuola calcio montese a titolo completamento gratuito, con kit, rette annuali ed iscrizione gratis. I bambini hanno sfilato in campo con le due squadre e hanno animato con bandierine e tanta allegria gli spalti dello stadio. L’incasso della gara è stato devoluto all’Associazione “Un sogno per il Benin”, che sostiene i bambini della Repubblica del Benin, una delle zone più povere dell’Africa.

IL PRIMO TEMPO – Passando alla gara i montesi trovano subito il vantaggio al 1’ con il “pistolero” Franco Palma che arpiona un pallone interessante in area avversaria, si coordina in maniera perfetta, diviene autore di un tiro potente che si conficca alle spalle di Martucci, che nulla può, e 1-0. Qualche minuto più tardi, al 5’, è ancora Palma da fuori area, a provare la giocata vincente, con poca fortuna. Al 24’ bella palla conquistata da capitan Di Matteo, che calcia e blocca Martucci. Il Monte di Procida cerca il raddoppio: al 27’ occasionissima per Gennaro Lucignano che in area prova a cercare la gioia del gol, che gli viene negata dall’estremo difensore ospite, che mura l’attaccante montese. Al 37’ Costagliola apre per Palma, che sta per svettare di testa ma l’attaccante gialloblù, viene anticipato da Martucci. Il gol del 2-0 per il Monte di Procida è nell’aria: al 40’ palla arpionata da Scarparo, che chiama in causa capitan Di Matteo che diviene autore di un potente ed angolato tiro mancino, una pennellata autentica, e raddoppia il risultato al “Vezzuto Marasco”, per la gioia di tutta la panchina e dei tifosi sugli spalti. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0.

IL SECONDO TEMPO – Il secondo tempo parte con il Monte di Procida in avanti: al 15’ bella incursione nata dall’uno due Palma-Lucignano, qualche minuto più tardi, al 21’, Amerigo Romano, tra i migliori in campo di oggi, prova la giocata vincente da fuori area, ma la palla va di poco fuori. Al 24’ punizione dai 40 metri circa calcia Di Matteo, svetta di testa Punziano e blocca Martucci. Il match scorre e al 28’ punizione dal lato destro, calcia Costagliola e Pirozzi svetta di testa con il pallone va di poco fuori. Ottima prestazione anche del centrale difensivo Gennaro Pirozzi che si fa trovare sempre pronto all’occorrenza. Al 31’ bellissima incursione di Lucignano che apre per Palma, e la palla va di poco fuori. La gara scorre e dopo 4’ di recupero il signor Francesco D’Andria di Nocera Inferiore, decreta la fine delle ostilità.

TABELLINO A.S.D. MONTE DI PROCIDA VS BARANO CALCIO 2-0

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Esperimento, Scarparo (39’st Valoroso), Costagliola(38’st Coppola), Punziano, Pirozzi, Attanasio(24’st Petrone), Romano, Lucignano(42’st Esposito), Di Matteo K(26’st De Simone), Palma VK. A disposizione: Carezza, Petruccio. Allenatore: Marco Mazziotti.

BARANO CALCIO: Martucci, Errichiello, Accurso K, Savino, Migliaccio, Di Costanzo, Di Massa (1’st Scritturale), Capone, Rizzo, Cuomo R. (39’st Cirelli), Dje Bidje. A disposizione: Di Chiara, Ascione, Cuomo C., Romano, Maniero. Allenatore: Giovanni Battista Di Meglio.

MARCATORI: 2’pt Palma, 40’ pt Di Matteo,

AMMONITI: Savino, Accurso.

ANGOLI MONTE DI PROCIDA CALCIO: 3

ANGOLI BARANO CALCIO: 1

RECUPERI: 0’pt, 4’st.

ARBITRO: Francesco D’Andria (Nocera Inferiore)

ASSISTENTE N.1: Francesco Cecere (Caserta)

ASSISTENTE N.2: Cristiano Pelosi (Ercolano)

SPETTATORI: 300 circa