MONTE DI PROCIDA– Tutto pronto per la 27° giornata di campionato, in programma per domani 21 marzo alle ore 15, quando il Monte di Procida sarà impegnato nella trasferta contro la Maddalonese. Una gara ostica di certo, che i ragazzi di Mazziotti sono pronti ad affrontare a viso aperto: la gara del girone di andata terminò con una bella vittoria da parte dei montesi. Squalificato solo Attanasio, per somma di ammonizioni, quindi tutti abili ed arruolabili. Ultima gara prima della pausa pasquale, poi appuntamento all’8 aprile per le ultime tre gare della stagione 2017/2018.