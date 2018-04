MONTE DI PROCIDA – Dopo la pausa per il Torneo delle Regioni e la Pasqua, ci si avvia alle ultime 3 gare di campionato: il Monte di Procida, orfano dello stadio “Vezzuto Marasco”, giocherà il match contro la seconda della classe, l’Afragolese, allo stadio “Tony Chiovato” di Baia. La gara di disputerà domenica 8 aprile alle ore 11.

I ragazzi di Mazziotti, al 5° posto, con 42 punti in classifica, sono concentrati e determinati per le ultime 3 gare di campionato: l’obiettivo stagionale, adesso è quello di restare saldi al 5°posto. Il match di domenica prossima non sarà di certo facile, ma all’andata, capitan Di Matteo e compagni, riuscirono a strappare un pareggio per 3-3, nella casa dei rossolbù. Per Monte di Procida vs Afragolese, il tecnico montese, non potrà schierare Gennaro Pirozzi, squalificato per un turno, per somma di ammonizioni. La gara di domenica non sarà semplice, ma è proprio in questi frangenti che i gialloblù, sono riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo ed ad esaltare la propria prestazione.