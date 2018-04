POZZUOLI– Si chiude con uno spettacolare pareggio il campionato di Rione Terra e Puteolana 1909, due squadre arrivate all’ultima giornata tranquille per una salvezza conquistata con largo anticipo e al tempo stesso con qualche rammarico per un campionato che poteva riservare soddisfazioni diverse. 2-2 il risultato finale al “ Domenico Conte” e partita ricca di emozioni soprattutto nei secondi 45’.

IL MATCH– Il derby flegreo si accede solo sul finire del primo tempo. Al 38’ Mazzeo è un rapace nel fiondarsi sul pallone e scaricare in porta il pallone dello 0-1. Altalena di emozioni nella ripresa. Al 3’ il neo entrato Sacco fa 1-1 per il Rione Terra ma il pareggio dura pochi secondi. Il tempo di mettere il pallone sul dischetto del centrocampo e La Pietra alla prima azione utile riporta i suoi sopra nel punteggio. Nella parte finale, la squadra di De Girolamo non molla e trova il meritato 2-2 grazie alla perla di Gennaro Del Giudice direttamente su calcio piazzato.

TABELLINO

Rione Terra – Puteolana 1909 2-2

Rione Terra: Del Giudice Gi., D’Oriano, De Luca, Lanuto, Del Giudice M., Riccio (13’st Del Giudice Ge.), Danilo (1’st Sacco), Tafuto(36’st Gaito), Imparato, Pignetti(45’st Velardo), Colandrea(20’st Cacciapuoti). A disp. Onofrio, Palumbo All. De Girolamo

Puteolana 1909: D’Aniello, Esposito, Serino, Di Vicino(36’st Ragosta), Scordato, Cangiano, Nasti, Granata, La Pietra, Mazzeo, Capuano(33’st Palermo). A disp Cardone, Trincone, De Rosa. Reti: 38’pt Mazzeo, 3’st Sacco, 4’st La Pietra, 40’st Del Giudice Ge

Arbitro: Marrocco di Agropoli