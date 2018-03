NAPOLI – La Virtus Basket Pozzuoli raccoglie un’altra vittoria, e in trasferta batte per 96 -64 la Megaride. Cavalcata vincente per gli uomini di coach Serpico.

TABELLINO MEG ARIDE VS VIRTUS BASKET POZZUOLI 64-96

Megaride: Zollo 11, Baduin 3, Crescenzi 2, Iorio 4, Menditto 13, Mansi 3, Puoti 8, Finamore 2, Bordi 17, Tolino 1. All. Zollo

Virtus Pozzuoli: Orefice 13, Di Domenico 4, Mehmedoviq 15, Innocente 17, Dimitrov 8, Djenadic 5, Iaccarino 3, Caresta 2, Errico 3, Simeoli 13, Loncarevic 13, Conforto. All. Serpico