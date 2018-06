POZZUOLI – Il sogno della serie B per la Co.Ad. Pozzuoli continua in virtù anche della vittoria del Basket Corato sull’Ubs Foligno per 74-44 e del successo di ieri dei flegrei sugli umbri. I ragazzi guidati da coach Mauro Serpico arrivano secondi nel girone dietro i pugliesi e accedono allo spareggio del prossimo week end sempre al Palasport Ponte Grande di Ferentino dove salirà in serie B un’altra squadra. I puteolani giocheranno in semifinale sabato prossimo alle ore 18,00 contro l’Aquila Basket Palermo, classificatosi al secondo posto nel girone A dietro Ancona. Nell’altra semifinale certa solo San Nicola Basket Cedri, arrivata seconda nel girone C, che attende il risultato della gara in programma questa sera tra Cus Genova e Polisportiva Alfa, del raggruppamento D, per conoscere la sua avversaria. La finale dello spareggio in programma la prossima settimana si disputerà sempre a Ferentino domenica alle ore 18.