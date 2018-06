POZZUOLI – La Virtus Pozzuoli festeggia la serie B. Serata di gala domani,alle ore 20.30, presso il complesso “Gli Dei” dove andrà in scena la “Festa Promozione della Virtus” organizzata dal Consorzio Pozzuoli Basket. Nel corso della serata ciascun membro dello staff dirigenziale, tecnico e della squadra riceverà un premio fatto fare direttamente dalla società per l’occasione dopo la promozione in serie B. Inoltre, sarà anche premiata la formazione under 15 che si è laureata campione regionale. All’evento interverranno il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, oltre ad altri consiglieri del comune e personaggi del mondo del basket. Una serata che coinciderà anche con quella di fine anno della stagione agonistica.