SANT’ANTIMO – La marcia trionfale della Virtus Basket Pozzuoli viene fermata in trasferta dalla Pallacanestro Partenope: il match infrasettimanale, che si è svolto al Pala Puca di San’Antimo, si chiude con la vittoria per 78-66 in favore dei padroni di casa.

Puteolani lenti, che dovevano ancora smaltire la gara di sabato scorso, e i padroni di casa che hanno saputo approfittare della situazione. Da segnalare che i ragazzi di coach Serpico restano in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Orefice, fin dal 2° quarto.

TABELLINO PALLACANESTRO PARTENOPE VS VIRTUS BASKET POZZUOLI 78-66

PALLACANESTRO PARTENOPE: Cannavale G. 7, Silvestrini 24, Vallone 2, Bakula 4, Cannavale F. 5, Mbaye 15, Garcia 17, Diaz 4. All. Patrizio

VIRTUS BASKET POZZUOLI: Orefice 3, Innocente 9, Dimitrov 14, Caresta 9, Errico 6, Simeoli 8, Conforto 7, Loncarevic 10. All. Serpico