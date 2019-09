BACOLI – La lotta ai fenomeni illeciti nel settore dei prodotti energetici sottoposti ad accisa va avanti su tutto il territorio della provincia di Napoli. La Finanza ha sequestrato oltre 4.000 litri di gasolio per autotrazione, detenuto in contrabbando presso un impianto di Bacoli. In particolare i finanzieri della Tenenza di Baia, agli ordini del comandante Francesco Alloni, nel corso di un controllo presso un distributore stradale, hanno individuato un furgoncino posizionato sopra una botola del serbatoio dell’impianto di distribuzione e, insospettiti dall’anomala situazione, hanno proceduto ad un controllo più approfondito riscontrando che l’automezzo era stato completamento modificato. Al suo interno, infatti, era stata saldata una cisterna di metallo destinata a contenere prodotto petrolifero di contrabbando e sul pianale era stata creata un’apertura necessaria per lo svuotamento del carico.

L’ARRESTO – Al termine del controllo, le fiamme gialle, oltre al sequestro del prodotto e del mezzo utilizzato, hanno apposto i sigilli alle pompe di distribuzione, per successivi controlli su eventuali manomissioni, come, ad esempio, l’alterazione del “contalitri”per compensare il gasolio caricato “in nero”. Il conducente del mezzo, R.A., 48enne, si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima, mentre il gestore dell’impianto, T.A., 38enne, è stato denunciato a piede libero. L’immissione sul mercato di gasolio di contrabbando avrebbe determinato la commercializzazione di prodotto di dubbia qualità con conseguenti danni per gli imprenditori onesti e rischi per gli ignari consumatori finali.