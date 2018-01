BACOLI – Open Day al Liceo Lucio Anneo Seneca di Torregaveta. L’evento è previsto per sabato 27 Gennaio. Sarà possibile partecipare di mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Oltre alla visita guidata, i genitori potranno insieme ai loro figli assistere ad esperimenti di fisica, chimica e biologia. I ragazzi prenderanno parte a momenti di didattica interattiva, giochi multimediali e interventi teatrali e musicali. Inoltre per gli interessati ci sarà un supporto alle iscrizioni in sede. Il Liceo offre quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con opzione scienze applicate, Liceo Linguistico e Liceo Economico Sociale. Secondo Open Day nel giro di pochi mesi, infatti lo scorso 16 Dicembre il Seneca ha ospitato genitori e futuri alunni per un corso di orientamento. Grande partecipazione attesa per questo secondo appuntamento. Il Seneca è l’unico istituto superiore presente sul territorio di Bacoli e Monte di Procida.