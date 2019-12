BACOLI – Nella giornata di domani, alle 16.30 a Villa Cerillo, l’amministrazione comunale di Bacoli ha programmato un incontro pubblico per fornire informazioni dettagliate sui voucher formativi finanziati dalla Regione Campania destinati alle donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni: fino a 3mila euro per prendere parte a corsi di formazione autorizzati, corsi di specializzazione o master (anche all’estero). Uno strumento concreto per investire nella propria crescita professionale e personale e migliorare le possibilità di inserimento/avanzamento nel mondo del lavoro.

GLI INTERVENTI – Interverranno il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, il vice sindaco Salvatore Illiano, l’assessore regionale alla Formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani, il consigliere regionale Antonio Marciano e Marianna Vitale Sud, chef stellato che racconterà come la formazione può cambiare la vita.