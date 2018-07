BACOLI – Maggiolini Partenopei è uno dei più grandi club della Regione Campania e dell’Italia meridionale. Fondato nel gennaio del 2004, oggi può vantare oltre trecento soci, di cui una parte fortemente legata prima ancora che dal legame sociale da un legame pluriennale, amicale e affettivo. Il Club organizza annualmente, mediamente, 13 incontri. Di questi il più importante in assoluto è il raduno nazionale denominato O’radun2018.

L’EVENTO – O’radun 2018, che si svolge nel suggestivo scenario del Parco Naturale “Fondi di Baia”, a due passi dall’area archeologica della villa imperiale di Baia, dal Castello Aragonese e dal mare, dove è impiantata un’azienda agrituristica localizzata all’interno di un cratere spento, lungo i cui pendii sono vigneti terrazzati. L’area raduno sarà posizionata sul fondo del cratere, al centro dell’area attrezzata, dove sono collocate le giostre per bambini, la piscina, i recinti degli animali (cavalli, asini, pecore, capre) e dei volatili (faggiani, colombe, tortore), il ristorante, il bar, il palco, le docce solari, colonnette acqua e luce per i camper e un piccolo boschetto dove campeggiare con le proprie tende. O’radun 2018 (29-30 giugno e 1 luglio) è caratterizzato – cosa che oramai lo contraddistingue – dall’iscrizione gratuita, dall’offerta di prodotti enogastronomici campani, soprattutto nella serata del sabato, e da un ricco sacchetto con doni e gadget per tutti i partecipanti.