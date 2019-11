POZZUOLI – Scuole chiuse anche domani a causa dell’allerta meteo. Lo hanno disposto i sindaci di Pozzuoli e Quarto in seguito agli ultimi bollettini emanati dalla Protezione Civile della Regione Campania. “Scuole, parchi e cimiteri resteranno chiusi mercoledì 13 novembre 2019. -fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia- Abbiamo deciso di prorogare le misure precauzionali in seguito ad una riunione con il Comitato operativo comunale, ed in seguito ai bollettini e alle raccomandazioni della Protezione civile. Leggo il disappunto di chi non è d’accordo con tale misura: sappiate che ne va dell’incolumità dei nostri figli. I nostri edifici scolastici sono luoghi sicuri. I problemi potrebbero verificarsi a causa delle fortissime raffiche di vento, causate dalle condizioni climatiche atipiche che stanno investendo il nostro territorio. Vi invito a prestare la massima prudenza”. Stessa disposizione è stata adottata anche dal sindaco di Quarto Antonio Sabino “A seguito dell’avviso di allerta meteo per venti forti e temporali diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, ho disposto l’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre. Invito, come sempre, tutti i cittadini a prestare la massima attenzione nelle zone esposte e lungo le strade cercando di limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari”.