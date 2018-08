CAMPI FLEGREI – Allerta meteo in Campania e nella zona dei Campi Flegrei. Questa mattina la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta “arancione” per la “zona 1” che comprende anche i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. L’allerta scatterà alle 21 di questa sera e terminerà alle 21 di mercoledì 15 agosto. Sono previste “precipitazioni da sparse e diffuse con rovesci temporali di moderata o forte intensità con raffiche e temporali”.

LE PREVISIONI – Si prevedono precipitazioni con rovesci e temporali anche di forte intensità con raffiche di vento nei temporali. La criticità è legata al rischio idrogeologico diffuso. Questi i principali fenomeni inclusi nell’avviso: “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Possibili cadute massi in più punti del territorio”. A serio rischio eventi e feste in programma per il Ferragosto.