POZZUOLI – Al via la quarta edizione del concorso “Campi Flegrei in Fiore”, manifestazione rivolta agli abitanti dei Comuni dell’area Flegrea e delle isole. Lo scopo è quello di promuovere sul territorio l’attività floreale e paesaggistica attraverso l’impulso a realizzare giochi di colore e di armonia, caratterizzati da una flora variopinta e profumata. Tutti potranno partecipare abbellendo con i fiori le proprie abitazioni, i borghi, i balconi, le terrazze, i locali commerciali, i cortili degli antichi palazzi, i giardini comunali, le strade, le scuole. La competizione terminerà il 30 settembre 2019. Un’apposita Giuria, composta da specialisti del settore (imprenditori, dirigenti, botanici) predisporrà una graduatoria per le seguenti categorie e i relativi premi: Balconi, Cortili, Fronti commerciali, Giardini, Terrazzi e Aiuole didattiche. Sul sito istituzionale del Comune, oltre che presso le Pro loco, gli Uffici del Turismo e il Polo Culturale di Pozzuoli, è possibile trovare la scheda di partecipazione.

IL CONCORSO – «Il culto per il bello è ben presente nelle popolazioni rivierasche, che ne custodiscono il gusto – afferma l’assessore alla Cultura Maria Teresa Moccia Di Fraia -. Il sole, il mare, le origini Imperiali con le splendide dimore, il fuoco, i Templi, gli Anfiteatri, sono la storia di luoghi di incomparabile bellezza e tradizioni, che si conservano ancora anche nel profumo dei loro fiori». Il concorso “I Campi Flegrei in fiore” si avvale della collaborazione degli Assessorati alla Cultura Turismo e Marketing e all’Ambiente del Comune di Pozzuoli e dell’Associazione “L’Immagine del Mito”. «Mi auguro che ci sia una grande partecipazione e che la città possa riempirsi di fiori e profumi, rappresenterebbe un tocco di bellezza e di attrazione che valorizzerebbe ancora di più il territorio. – sottolinea l’assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta – Queste iniziative vanno sostenute e incentivate perché contribuiscono alla riqualificazione del paesaggio in città e a rilanciare le tradizioni di un luogo».