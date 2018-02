VARCATURO – I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno sottoposto a fermo Carmelo Maglione, un 21enne di Villaricca, ritenuto responsabile del tentato omicidio di Gaetano Soriano, un 40enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine, messo in atto il pomeriggio del 10 febbraio a Varcaturo. Maglione aveva esploso 4 colpi di pistola contro la jeep guidata dalla vittima fuggendo poi in macchina. Sono tutt’ora in corso accertamenti sul movente del gesto. Il fermato è stato associato al carcere di Poggioreale.