POZZUOLI – Appuntamento anche a Pozzuoli per la presentazione del libro “Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone”, dello scrittore Maurizio De Giovanni. L’evento, organizzato dall’associazione Giuristi del Golfo, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del Comune di Pozzuoli, si terrà domani (16 marzo) al Rione Terra nei locali di Palazzo Migliaresi.

ECCELLENZE FLEGREE– La presentazione dell’ultimo bestseller di De Giovanni è solo l’ultima di una serie di iniziative organizzate dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Aperti alla cittadinanza, gli incontri hanno lo scopo promuovere, ridando lustro, la professione forense ma soprattutto la cultura e al tempo stesso affrontando i temi più “caldi” del momento come ad esempio i social media, le fake news e “L’otto tutto l’anno”, manifestazione, quest’ultima, celebrata lo scorso 8 marzo, durante la quale sono state premiate le personalità femminili flegree che si sono distinte per il loro impegno. Tra queste l’avvocato Sabrina Sifo, primo avvocato donna dei Campi Flegrei eletta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Durante la conferenza, De Giovanni leggerà alcuni passi del suo testo. Un’occasione imperdibile per gli appassionati del celebre scrittore napoletano. L’appuntamento a Palazzo Migliaresi è alle 16.30.