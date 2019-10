BACOLI – Una cerimonia nel centro sociale anziani per ricordarne i fondatori. Nel giorno della festa dedicata ai nonni si è svolto l’evento «La nascita e la storia istituzionale del Centro sociale anziani (1919 – 2019) attraverso il ricordo e le testimonianze dei presidenti». La prima consulta fu costituita da Mario Rannello; il primo presidente Nunzio Quartese, seguito da Giona Carannante, Domenico Carannante, Marisella Carannante, Mario Carannante. «Ai familiari sono state consegnate pergamene in ricordo dei loro cari – ha spiegato il presidente Mario Carannante – Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e chi ha contribuito a questa iniziativa. Voglio ringraziare il Console del Benin a Napoli, Giuseppe Gambardella, che ci ha inviato una lettera di testimonianza». Alla cerimonia, promossa per il Centenario del Comune di Bacoli, hanno partecipato il sindaco Josi Della Ragione, padre Carmine Guida, l’assessore ai Servizi sociali Lucia Basciano, il responsabile dell’Area Quarta Franco Napolitano.