NAPOLI – Durante servizi di controllo per la prevenzione e la repressione di fenomeni d’illegalità diffusa e di quelli riguardanti la violenza minorile eseguiti dai carabinieri della stazione di Marianella alla fermata metro di Chiaiano. Denunciato un 14enne di Marano di Napoli che, sottoposto a controllo nella fermata metro in compagnia di altri 2 minori, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri e di 7 grammi di hashish e 1 di marijuana detenuti per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato al Prefetto.

Il minore è stato poi riaffidato ai genitori.