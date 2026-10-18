Tragedia a Pozzuoli: donna morta in un palazzo al Rione Toiano

POZZUOLI – Tragedia questo pomeriggio al Rione Toiano di Pozzuoli dove una donna è morta all’interno di una palazzina popolare dei “carri armati”. La vittima è una 72enne che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe lanciata dai piani alti finendo in fondo alla cassa scale. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che stanno ricostruendo l’accaduto.