Rubava benzina dalle auto in sosta: 41enne fermato dai carabinieri

FUORIGROTTA – Un 41enne di Pianura è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Bagnoli mentre 2aspirava” gasolio da alcune auto in sosta. Armato di un tubo di plastica e una tanica, l’uomo si stava assicurando almeno un pieno gratuito di carburante. Denunciato, risponderà di furto aggravato. Non solo questo nel vasto servizio organizzato dai militari della compagnia di Bagnoli nella serata di ieri. Nei guai anche i proprietari di un appartamento in via comunale Napoli, allacciato direttamente alla rete elettrica nazionale senza il filtro di un contatore. Tornano anche le manomissioni alle CIE, due quelle rilevate in poche ore. Sono state esibite durante un controllo da un 25enne e un 52enne, entrambi di Cavalleggeri d’Aosta. Denunciati. Stessa sorte per un 47enne di Mergellina, alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente e per un 41enne sorpreso in via Coroglio nonostante sul suo capo pendesse un provvedimento di DACUR. Tra le persone finite nelle maglie dei carabinieri anche un parcheggiatore abusivo. Sei gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura, 3 le attività commerciali ispezionate.