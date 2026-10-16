Studenti protestano a Quarto: il sindaco scende in piazza «Siamo con voi»

QUARTO – Durante la manifestazione degli studenti è sceso in piazza e li ha raggiunti, parlando loro con un megafono. Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha voluto manifestare la propria vicinanza ai giovani alunni dell’Istituto Montalcini «Ho incontrato in piazza gli studenti scesi in strada per protestare e chiedere risposte concrete alle diverse problematiche che stanno vivendo. – ha spiegato Sabino – Già nei mesi scorsi avevamo inviato una nota formale al direttore regionale per sollecitare la risoluzione delle disfunzioni segnalate. Ora chiederemo un nuovo incontro, al quale porteremo con noi proprio gli studenti, perché la loro voce deve essere ascoltata e le loro richieste meritano risposte concrete. La scuola è un presidio fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e deve garantire a tutti condizioni adeguate per studiare e crescere. Siamo dalla parte degli studenti e continueremo a sostenerli, dando voce alle loro istanze e impegnandoci affinché alle parole seguano i fatti.»