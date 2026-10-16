Consigliere comunale denuncia «A Pozzuoli in diverse zone non vengono raccolti i rifiuti»

POZZUOLI – «Gli incivili vanno sanzionati e, quando ci sono i presupposti, anche messi alla berlina. Su questo non si discute. Ma mi aspetto la stessa solerzia anche nei confronti della società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Pozzuoli. Da mesi la raccolta funziona male e la situazione sembra peggiorare. Oggi è toccato “all’umido” , da diverse zone della città arrivano segnalazioni di mancato ritiro, che ho potuto constatare personalmente. Parliamo di un servizio che costa milioni di euro ai cittadini puteolani e hanno tutto il diritto di pretendere efficienza e rispetto degli impegni contrattuali. Perché le regole devono valere per tutti: per i cittadini, ma anche per la società che gestisce un servizio pubblico essenziale». E’ quanto denuncia il consigliere comunale Gianluca Sebastiano in merito ai problemi sulla raccolta rifiuti in città da parte della nuova azienda, la Ecogin-Del Prete. Da inizio estate, infatti, in diverse zone la raccolta funziona a singhiozzo e numerosi sono i cumuli di rifiuti rimasti a terra, in particolare nei quartieri.