Protesta dei Tir, scaffali vuoti nei supermercati di Pozzuoli

POZZUOLI – Scaffali vuoti anche nei supermercati di Pozzuoli. I primi effetti dello sciopero degli autotrasportatori stanno lasciando il segno. Già nel weekend a Napoli e in provincia si segnalava la carenza di disponibilità di alcuni generi alimentari, in particolare di frutta e di verdura. Al momento, il problema sembra essere esteso a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale, con punti vendita regolarmente riforniti e altri in cui si iniziano invece a vedere intere corsie vuote. La protesta contro il caro gasolio partita dal Sud Italia nei giorni scorsi sta facendo registrare in queste ore difficoltà nella distribuzione delle merci e, anche se è ancora presto per parlare di una vera emergenza, nei prossimi giorni la situazione rischia di peggiorare.