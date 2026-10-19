Occupato il Liceo Virgilio di Pozzuoli

POZZUOLI – Proseguono le proteste degli studenti nell’area flegrea. Dopo le manifestazioni al Petronio e al Pitagora di Pozzuoli questa sera è stato occupato il Liceo “Virgilio”. L’azione è stata condotta da una decina di giovanissimi che, indisturbati, sono riusciti ad accedere all’interno dell’edificio. «Virgilio occupato» recita lo striscione che poco dopo è stato esposto da una finestra al secondo piano dell’istituto scolastico. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli.