POZZUOLI – Cinque persone sono guarite e 15 sono risultate positive al Covid-19. Sono i dati, relativi alle ultime 24 ore, forniti dall’Asl Napoli 2 Nord al comune di Pozzuoli. Attualmente i positivi in città sono 502, di questi 494 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici e paucisintomatici, e 8 sono ospedalizzati. I casi dal primo marzo scorso ad oggi sono 712, mentre il totale dei guariti definitivamente è pari a 194.