Daniele morto in mare a Bacoli: il cordoglio dei sindaci

BACOLI – «Con profonda tristezza ho appreso della prematura scomparsa del Maresciallo della Guardia di Finanza Daniele Scotto Rosato, giovane figlio di Bacoli. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Monte di Procida esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, alla Guardia di Finanza e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Ci uniamo al dolore che ha colpito la città di Bacoli per questa perdita così grande e ingiusta. Che Daniele possa riposare in pace.» È il cordoglio espresso dal sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, per la morte di Daniele Scotto Rosato. Parole a cui sono seguite quelle del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione «Ho appreso con profondo dolore della morte in mare del Maresciallo della Guardia di Finanza, Daniele Scotto Rosato, 30 anni, giovane figlio di Bacoli. Il ritrovamento del suo corpo, senza vita, ha lasciato sgomenta l’intera comunità bacolese. Abbraccio la famiglia, molto conosciuta e stimata nel nostro paese. Porgo loro le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità. Ci stringiamo al dolore della Guardia di Finanza, ringraziando quanti si sono prodigati dal pomeriggio di ieri, e fino a notte fonda, per trovarlo in mare. È un grave lutto che ha travolto tutta la città.»