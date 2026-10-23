Da Pozzuoli al Festival del Cinema di Roma: il sogno da attrice della piccola Anna Chiara Fattore

POZZUOLI – La piccola Anna Chiara Fattore, classe 2018, ha sfilato il 20 ottobre sul prestigioso red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al cast di “177 giorni. Il rapimento di Farouk”. La fiction, presentata in anteprima mondiale nella Capitale, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire da lunedì 16 novembre. La giovanissima attrice frequenta la quarta elementare e porta avanti con passione la sua formazione artistica: studia danza presso la scuola Le Cygne e, da quest’anno, ha intrapreso i corsi di dizione e recitazione presso l’accademia Arena sotto la guida di Piera Violante Ruggi D’Aragona. Nella miniserie diretta da Carlo Carlei, Anna Chiara interpreta il delicato ruolo di Nour Kassam, la sorellina del piccolo Farouk, il bambino rapito in Sardegna nel 1992.

LA TRAMA – L’opera racconta un drammatico evento di cronaca che scosse profondamente l’opinione pubblica italiana: il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda. La storia si snoda attorno alla quotidianità spezzata di una famiglia che viveva da tempo sull’isola: il padre Fateh Kassam (interpretato da Marco Bocci), la madre Marion (Antonia Desplat) e i loro due bambini, Farouk e Nour. Il calvario comincia quando Farouk, di soli 7 anni, viene strappato alla sua casa da un gruppo di banditi sotto gli occhi impotenti dei familiari. Inizia così un incubo durato ben 177 giorni, che tenne l’intera nazione con il fiato sospeso.

IL FUTURO – Chiuso il set di questa importante produzione di Rai Fiction e Bim Produzione, il promettente percorso cinematografico di Anna Chiara è appena agli inizi, ma la vede già proiettata verso molteplici progetti futuri. Un grande “in bocca al lupo” alla giovane e talentuosa attrice flegrea: ancora una volta, Pozzuoli si conferma una terra straordinariamente ricca di talenti.