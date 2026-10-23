Censimento ISTAT: a Pozzuoli ritardi nella consegna delle lettere

POZZUOLI – A causa di rallentamenti nella distribuzione, le lettere informative dell’Istat con le credenziali per partecipare al Censimento stanno arrivando in ritardo. Il comune di Pozzuoli fa sapere che il censimento riguarda solo alcune famiglie selezionate dall’Istat e che la partecipazione è obbligatoria per legge. Come sapere se la propria famiglia è stata selezionata? Chiamando il numero gratuito Istat 1510, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 21:00 o controllando la propria PEC o l’App IO. Come compilare il questionario senza attendere la lettera? Online, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:

https://raccoltadati.istat.it/questionario/

L’ASSISTENZA – Dopo la compilazione, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuta trasmissione. Presso il Centro Comunale di Rilevazione di Pozzuoli, in via Carlo Levi n. 1. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30. Per informazioni e assistenza: 081/8551659 – 081/8551662 – 081/8551700. Il Comune di Pozzuoli invita le famiglie interessate a partecipare al Censimento anche in caso di mancata ricezione della lettera informativa.