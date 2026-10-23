Al puteolano Massimiliano Longobardo il Premio della Giuria al Concorso Letterario Nazionale “Arianna Sacerdoti”

NAPOLI – C’è anche un importante pezzo di Campi Flegrei tra i protagonisti del Premio di Poesia “Arianna Sacerdoti”, il concorso letterario nazionale promosso in memoria della poetessa e latinista con il sostegno della famiglia, in collaborazione con la casa editrice Homo Scrivens e con il patrocinio dell’ACE (Associazione Campana Editori). Durante la cerimonia di premiazione conclusiva, tenutasi martedì 20 ottobre presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria al Maschio Angioino, la commissione valutatrice – composta da Achille Pignatelli, Natascia De Gennaro e Chiara Tortorelli – ha conferito il Premio della Giuria a Massimiliano Longobardo per la silloge inedita intitolata “Sei donne”, selezionata tra più di 220 opere in gara. I versi di Longobardo saranno pubblicati nell’antologia “La ragazza che giocava con gli haiku”, volume che raccoglierà i testi dei finalisti e poesie inedite della stessa Sacerdoti.

L’AUTORE E L’OPERA – Napoletano di nascita, ma residente a Pozzuoli, Longobardo è docente di latino e greco, dottore di ricerca in filologia classica, giornalista pubblicista e attivo anche nel mondo dello sport come atleta master di nuoto per salvamento. Molto legato al territorio flegreo – di cui racconta le dinamiche e le eccellenze -, e promotore del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica”, con questo premio giunge al suo sesto riconoscimento letterario tra concorsi nazionali e internazionali. «“Sei donne” è una sequenza di ritratti al femminile che disegna un itinerario spirituale ed emotivo» spiega Longobardo. «Il fulcro concettuale è l’elevazione: la figura della donna diventa il mezzo per trascendere i limiti e le fragilità dell’essere umano». E conclude: «È un privilegio ricevere un premio intitolato a una poetessa di rara sensibilità come Arianna Sacerdoti. Desidero ringraziare il fratello Carlo, la commissione valutatrice e l’editore Aldo Putignano, esprimendo la mia ammirazione verso l’eredità culturale rappresentata dalla famiglia Marmo-Sacerdoti».