POZZUOLI/ Scudetto Napoli, domenica festa in piazza ad Arco Felice

POZZUOLI – Anche la città di Pozzuoli si prepara alla festa scudetto. È già tutto pronto per domenica 4 giugno, giornata in cui verrà consegnata la coppa allo stadio Maradona. Contemporaneamente, infatti, in piazza Aldo Moro, ad Arco Felice, si potrà celebrare la conquista del tricolore e la chiusura del campionato. In piazza sarà allestito un maxischermo che trasmetterà la partita in corso allo stadio per consentire ai puteolani di tifare tutti insieme. Musica e spettacolo pirotecnico faranno da cornice alla manifestazione. «Vi aspettiamo in tanti, portate sciarpe e bandiere. Coloriamo la piazza e forza Napoli sempre», annunciano i promotori della festa.