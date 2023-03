POZZUOLI/ La denuncia di “Bobò”: «Non troviamo camerieri a causa del reddito di cittadinanza»

POZZUOLI – «Se un tempo erano i disoccupati a cercare lavoro, ora siamo noi imprenditori a pregare loro. Tutto questo a causa del reddito di cittadinanza che ha ammazzato il mercato del lavoro». A parlare è Giuseppe Bruno, noto ristoratore di Pozzuoli meglio conosciuto come “Bobò”, che racconta le difficoltà legate alla reperibilità di personale «Cerchiamo da tempo due camerieri ma incredibilmente non riusciamo a trovarli, nonostante la nostra offerta contempli un contratto come previsto dalla legge e uno stipendio commisurato alle giornate lavorative. Nonostante ciò, nessuno vuole lavorare, a causa del reddito di cittadinanza che permette loro di starsene comodamente a casa percependo soldi. Tutto ciò è assurdo in quanto sta ammazzando il nostro settore e soprattutto la cultura del lavoro».