POZZUOLI – La squadra è quasi pronta, sei assessori su sette sono già lì per accettare le deleghe. Manzoni ha i suoi promessi assessori. C’è anche il nome del presidente del consiglio che, salvo colpi di scena, sarà Mimmo Pennacchio, primo eletto nella lista del sindaco (Pozzuoli Democratica). L’intoppo è nei Verdi, partito a cui il sindaco ha chiesto una donna e che, invece, ha risposto con una rosa di tre uomini. Il Don Abbondio di turno è Gennaro Andreozzi, segretario del partito che ha invece proposto il nome di Vicente Carlos Migliucci (appena 150 voti) contro quello di Titti Zazzaro che, qualora accettasse, permetterebbe a Enzo Pafundi (primo dei non eletti) di entrare in consiglio comunale. Ed è proprio Pafundi il problema. “Questo consigliere non s’ha da fare” è il diktat che, in tempi non sospetti, il segretario Andreozzi ha lanciato alzando le barricate proprio contro Pafundi.

IL NOME NUOVO – In serata, intanto, in quota Verdi è spuntato anche il nome di Cristina Cortile (candidata che ha ottenuto la modica cifra di 15 voti) come alternativa a Zazzaro, prima eletta nel partito ambientalista. Beghe, tutte interne ai Verdi, che stanno rallentando la nascita della prima Giunta Manzoni.

LA GIUNTA – Per il resto sembra definito l’esecutivo: come annunciato dal nostro giornale qualche giorno fa, Filippo Monaco leader di “Uniti per Pozzuoli” sarà il vice sindaco con deleghe allo Sport, Cultura e Turismo mentre alla seconda non eletta Alba Lasorella, avvocato di Monterusciello, dovrebbe andare la delega all’Ambiente. “Pozzuoli Libera” di Tito Fenocchio sarà rappresentata in Giunta da Antonio Bonaiuto, dato come assessore ai lavori pubblici, mentre a Lucia Coppola (303 voti e seconda dei non eletti) dovrebbe andare la delega alle politiche sociali dopo il rifiuto di Lydia De Simone, che ha deciso di sedere in consiglio comunale. Per “Spazio Flegreo” l’assessore sarà lo storico preside Vittorio Festa, a cui andrà la delega all’Istruzione, mentre Giacomo Bandiera sarà l’assessore in quota Manzoni. Restano fuori dalla corsa alla poltrona di assessore Franco Cammino e Salvatore Caiazzo, quest’ultimo legato a Tiziana Genovese a cui dovrebbe andare un posto nello staff del sindaco.