Pozzuoli, arriva la realtà virtuale in ambito medico

POZZUOLI – Oggi l’Unità operativa Complessa del 118 della Asl Napoli 2 nord ha presentato, nella sede di Qualiano, i visori Vr della realtà virtuale i quali verranno utilizzati nei corsi di formazione aziendale. Grazie a questi Visori, abbinati a degli appositi joystick, sarà possibile immergersi all’interno di veri e propri scenari di emergenza dove l’operatore dovrà mettere in atto tutte le sue competenze diagnostico e terapeutiche su pazienti virtuali che peggioreranno se le manovre non verranno effettuate in maniera corretta e tempestiva. Insomma l’Asl Napoli 2 sempre più “tech- friendly” nonché all’avanguardia in tutti gli ambiti, ricordiamo la presenta della chirurgia robotica già presente da anni al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.