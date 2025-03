Giornate della prevenzione: pap test gratuiti alla “Farmacia La Marca” a Pozzuoli

POZZUOLI – Due giornate all’insegna della prevenzione dei tumori del collo dell’utero sono state organizzate a Pozzuoli dalla “Farmacia La Marca”. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il Rotary Club Campi Flegrei e “Varelli promozione e salute”. Le donne interessate potranno recarsi venerdì 21 marzo (dalle 15 alle 19) e sabato 22 marzo (dalle 09 alle 14) presso i locali della farmacia che si trova in via Solfatara 119 dove ad attenderle ci saranno i dottori Nicoletta Ferrigni e Michele Finaldi. La prenotazione è obbligatoria. Per effettuarla bisogna contattare il numero: 0815269023.