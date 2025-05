Fratelli travolti in moto a Ischitella: uno è morto, l’altro grave all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Un ragazzino di 15 anni morto e il fratello di 16 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. E’ questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 in via Domitiana, tra Lago Patria e Ischitella. Secondo quanto ricostruito i due fratelli erano in sella a un motorino quando, per motivi ancora in fase di accertamenti, sono rimasti coinvolti in un impatto con un’auto che sopraggiungeva da una traversa.

I SOCCORSI – La scena è apparsa subito grave ai primi soccorritori del 118 giunti da Varcaturo e Castelvolturno. Il più piccolo dei fratelli è deceduto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione. Per l’altro invece è partita la disperata corsa verso l’ospedale di Pozzuoli dove in queste ore sta lottando contro la morte. *seguiranno aggiornamenti