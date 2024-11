Commercio a Pozzuoli: 5 associazioni ringraziano l’amministrazione e rilanciano «Rendere la città ancora più appetibile»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalle associazioni dei commercianti di Pozzuoli Aicast, Cesi, Confcommercio, Cna e Unimpresa. «Le scriventi associazione di categoria, dichiarano che le iniziative svolte, frutto di un risultato di concertazione fra Amministrazione e sindacati di categoria, sono sicuramente l’inizio di un ragionamento che ci vede già proiettati per l’anno nuovo con precisi obiettivi comuni. Partendo dalle iniziative con il progetto Pozzuoli Inn, che per noi restano solo un principio di ragionamento, che sicuramente potrà restare, ma con un focus non più al fine settimana, che per noi resta già buono come numeri, ma a come poter rendere ancora più appetibile Pozzuoli nei giorni infrasettimanali, lasciando magari il pomeriggio del sabato ad appannaggio dei bambini. Proseguendo per quello che per noi sono argomenti fondamentali, come rivalutazione della Ztl, piano viabilità, piano sosta e, soprattutto, un piano di marketing territoriale dove vorremmo un investimento importante da parte dell’amministrazione. Quindi ringraziamo il sindaco e l’amministrazione perché, per la prima volta, abbiamo comunque un tavolo aperto al confronto sempre, dove per i punti sopra citati, ci sono già una serie di studi in corso e chiediamo uno sforzo ed un impegno ancora maggiore per il prossimo anno, figlio della consapevolezza dell’importantissima crisi che attanaglia il settore commercio, in particolare modo quello puteolano».