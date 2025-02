Ciro scomparso nel nulla da Pozzuoli, l’appello della sorella «Aiutateci a trovarlo»

POZZUOLI – Da questo pomeriggio non si hanno più notizie di Ciro Mammolino, 45 anni, scomparso improvvisamente da Pozzuoli. Ciro è stato visto l’ultima volta intorno alle 15:15 dall’autista del bus del centro “I.fl.han.” di Monterusciello che lo aveva accompagnato sotto casa, al civico numero sette di via Carlo Rosini. Al momento della scomparsa indossava una tuta di colore verde e un giubbotto nero. Non ha soldi né documenti con sé, mentre il cellulare risulta spento. «Aiutateci a trovarlo» è l’appello lanciato dalla sorella e dai familiari che non vedendolo rientrare a casa hanno dato l’allarme avviando le ricerche in tutta la città. Chiunque abbia notizie di Ciro può contattare il numero 3286783058.