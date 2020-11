POZZUOLI – Ha aperto i battenti a Monterusciello la pizzeria “Mr. Pizza” by Tony. Pizze di ogni tipo e di ogni forma realizzate con i migliori prodotti di base, fritture e tanto altro nel nuovo locale che dal 5 ottobre accoglie i propri clienti in via Pirandello 8, al lotto 9 di fronte al supermercato MD. Oltre al servizio d’asporto è attivo anche il delivery. Per info e contatti: 081/0483608 – 3273870553.

